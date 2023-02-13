У ніч із 12 на 13 лютого на стадіоні Стейт Фарм в Глендейлі, штат Арізона відбувся 57-й Супербоул. У фіналі Національної футбольної ліги США визначився чемпіон цього сезону.

Супербоул приваблює мільйони глядачів не тільки фіналом Національної футбольної ліги, а й заходами культури. У перерві між таймами виступають зірки, показують дорогу рекламу і трейлери майбутніх фільмів.

Цього року в перервах показали трейлери до майбутніх фільмів і серіалів, як-от Індіана Джонс і реліквія долі, Флеш, Вартові галактики 3, Крід 3, Трансформери: Час Звіроботів, Air, третій сезон Мандалорця, Форсаж 10 тощо.

Зараз дивляться

Індіана Джонс і реліквія долі

Гаррісон Форд повертається в ролі легендарного героя-археолога в довгоочікуваній п’ятій частині культової франшизи Індіана Джонс. У трейлері показано не тільки його, а й його родичку Хелену (Фібі Воллер-Брідж), а також головного лиходія, якого зіграв Мадс Міккельсен.

Прем’єра фільму запланована на 30 червня.

Флеш

У трейлері показана зустріч Флеша, роль якого грає Езра Міллер, з іншою версією себе і одразу двома Бетменами (Майкл Кітон і Бен Аффлек).

Прем’єра запланована на 16 червня.

Вартові галактики 3

Лорд, в ролі якого постав Кріс Пратт, намагається оживити пам’ять Гамори в той час, як вартові відправляються на місію.

Стрічка стане останнім самостійним проєктом про цю команду супергероїв. Її прем’єра запланована на 5 травня.

Крід 3

Головний герой фільму Адоніс, роль якого грає Майкл Джордан, повертається на ринг для бою всього свого життя. Як він битиметься з суперником – дізнаємося, подивившись фільм.

Прем’єра намічена на 3 березня.

Трансформери: Час Звіроботів

Фільм перенесе глядачів у подорож по світу 90-х. Автомобільні погоні, роботи і шоковані тим, що відбувається, люди.

Сам ролик зроблений в партнерстві з Porsche. Прем’єра стрічки – 9 червня.

Air

Трейлер фільму про спроби Nike підписати контракт із Майклом Джорданом для створення лінійки спортивного взуття.

У стрічці зіграють Метт Деймон, Бен Аффлек, Джейсон Бейтман та інші. Прем’єра відбудеться 5 квітня.

Мандалорець

Disney+ вже показувала трейлер третього сезону фантастичного серіалу Мандалорець, але зараз перед глядачами постали кадри, яких вони раніше не бачили.

Форсаж 10

Через кілька днів після виходу трейлера останньої 10-ї частини гоночної кінофраншизі Форсаж, на Супербоул 2023 показали новий 60-секундрий ролик фільму з новими кадрами. Прем’єра запланована на 19 травня.