Українська співачка MamaRika розсекретила ім’я новонародженого сина. Зірка назвала хлопчика Давидом.

Про це MamaRika разом зі своїм чоловіком коміком Сергієм Середою розповіла в інтерв’ю програмі Слава+.

– Це перше ім’я, на якому ми разом зійшлися. У нас була низка імен, але більшість нам не подобалися. Ми дуже прискіпливо до цього підійшли. Нам було важливо, щоб ім’я красиво звучало і на інших мовах, – сказав чоловік співачки.

Новоспечені батьки дуже відповідально ставляться до виховання Давида. Вони приховують обличчя сина на фото та не показують його публіці.

Нагадаємо, що MamaRika народила сина 2 серпня 2021 року. Для співачки та її чоловіка новонароджена дитина стала першою.

MamaRika і Сергій Середа разом майже шість років. Вони побралися в січні 2018 року, а в березні 2020 року зіграли весілля у Таїланді.

Нещодавно MamaRika зізналася, що після народження дитини її стосунки з чоловіком перевернулися з ніг на голову.

За словами артистки, на дитину йде 99% часу і це тисне на психіку. В результаті – чоловік і жінка проводять мало часу разом, крім того, побути наодинці з собою теж не виходить.

MamaRika і Сергій Середа часто сваряться, але їхні стосунки рятують гумор та обійми.

Фото: MamaRika