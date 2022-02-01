У Москві (Росія) 1 лютого попрощалися з відомим актором Леонідом Куравльовим. Панахида та відспівування пройшли у Центральній клінічній лікарні (ЦКЛ), потім актора поховали на Троєкурівському цвинтарі разом із дружиною Ніною, яка померла ще у 2012 році.

За півгодини до панахиди у залі почали збиратися люди. Проте прощання з актором проходило небагатолюдно. Загалом зібралося близько 60 осіб, проте більшість із них це були журналісти. Хоча на сайті Спілки кінематографістів було оголошення про місце та час прощання.

Також на прощання з Куравльовим прийшли родичі, зокрема, його єдиний син Василь.

– Дорогий тату, я з тобою не прощаюся. Ти просто перейшов до іншого виміру. Але залишилися твої ролі та спогади. Про тебе і маму. Я дуже люблю тебе, – зазначив Василь Куравльов під час панахиди.

З колег по цеху прийшли лише Євген Герасимов, Сергій Степанченко, Дмитро Харатьян.

Існує традиція артистів проводжати в останнє оплесками, проте не цього разу.

Поховали Леоніда Куравльова на Троєкурівському цвинтарі в Москві біля його єдиної любові дружини Ніни Василівни. Артист був разом із нею зі шкільних років і до самої смерті Ніни у 2012 році.

30 січня стало відомо про смерть 85-річного російського актора Леоніда Куравльова.

Сумну новину озвучили в Союзі кінематографістів.

У січні, крім коронавірусу, в кіноактора діагностували цереброваскулярне захворювання, хронічну ішемію головного мозку третього ступеня та псевдобульбарний синдром.

За тиждень до смерті Леоніда Куравльова перевели до московського хоспісу, оскільки він потребував паліативної допомоги.