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Маленька копія Віктора Павліка: дружина співака показала підрослого сина

6 Червня 2022, 16:19
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Катерина Реп'яхова
Джерело: Катерина Реп’яхова

Дружина співака Віктора Павліка, блогер Катерина Реп’яхова зворушила шанувальників фото підрослого сина.

В Instagram Катерина оприлюднила фото Михайла, наголосивши, що публікувала цей знімок вже в stories і він зібрав багато реакцій. У кадрі хлопчик сидить на дивані в сорочці, штанах-джогерах та босоніжках.

– Ця фотографія зібрала стільки реакцій у stories, що вирішила залишити її тут, – написала блогер.

Підписників зворушив знімок Михайла. Фоловери відзначили його схожість із знаменитим татом.

Зараз дивляться
  • Маленька копія Віктора Павліка.
  • Так виріс! Справжній козак.
  • Ну, гарний же, такий буде чоловік!
  • Модний і стильний хлопчик.
  • Мачо.
  • Серцеїд!
  • Мамин синочок, – пишуть у коментарях Катерини.

Варто зазначити, що в червні хлопчику виповниться один рік.

Нещодавно Катерина Реп’яхова показала зворушливу зустріч із Віктором Павліком через два місяці розлуки. Разом із сином та мамою блогер була в Ізраїлі у сестри. Туди вони втекли з початку повномасштабної війни в Україні.

Наразі блогер вже у Києві.

Теги
Віктор Павлік
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