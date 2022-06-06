Дружина співака Віктора Павліка, блогер Катерина Реп’яхова зворушила шанувальників фото підрослого сина.
В Instagram Катерина оприлюднила фото Михайла, наголосивши, що публікувала цей знімок вже в stories і він зібрав багато реакцій. У кадрі хлопчик сидить на дивані в сорочці, штанах-джогерах та босоніжках.
– Ця фотографія зібрала стільки реакцій у stories, що вирішила залишити її тут, – написала блогер.
Підписників зворушив знімок Михайла. Фоловери відзначили його схожість із знаменитим татом.
- Маленька копія Віктора Павліка.
- Так виріс! Справжній козак.
- Ну, гарний же, такий буде чоловік!
- Модний і стильний хлопчик.
- Мачо.
- Серцеїд!
- Мамин синочок, – пишуть у коментарях Катерини.
Варто зазначити, що в червні хлопчику виповниться один рік.
Нещодавно Катерина Реп’яхова показала зворушливу зустріч із Віктором Павліком через два місяці розлуки. Разом із сином та мамою блогер була в Ізраїлі у сестри. Туди вони втекли з початку повномасштабної війни в Україні.
Наразі блогер вже у Києві.