Блогерка-мільйонник Таня Пренткович поскаржилася на складний період у житті. Очевидно, він пов’язаний з відпочинком її чоловіка на Мальдівах під час війни.

Таня Пренткович про складнощі після Мальдів

Уперше за довгий час Пренткович вийшла на зв’язок із підписниками в Instagram, вона сказала, що така перерва для неї – новий досвід. Очевидно, блогерка не хотіла терпіти хейт після гучного відпочинку на Мальдівах.

– За ці дні отримала від вас дуже багато запитань: Як ми? Зараз краще, але проживаємо дуже складний період, – чесно зізналася Таня.

Також вона показала власне селфі, зазначивши, що це єдиний знімок у фотоплівці, зроблений за цей період. Пренткович подякувала підписникам за підтримку.

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– Зараз тут буду рідко, – наголосила вона.

Найімовірніше, у пари проблеми після скандального відпочинку.

Що відомо про відпочинок чоловіка Тані Пренткович на Мальдівах

Нагадаємо, наприкінці січня розгорівся гучний скандал – чоловік Тані Пренткович засвітився разом із нею на Мальдівах. Про це навряд чи б хтось дізнався, якби відповідні кадри не з’явилися на просторах TikTok.

Трохи згодом чоловік Тані Пренткович розповів, як опинився на Мальдівах. Річ у тім, що Андрій Гонковський поїхав до Польщі як волонтер, на запланований захід, але його перенесли.

За словами чоловіка, оскільки в нього з’явилися вільні дні, він вирішив провести їх із користю і побути разом із сім’єю на островах. Багато хто не вірить, що відпочинок був не запланований, адже для чого Гонковському потрібно було брати з собою літній речі в Польщу. Можна було б подумати, що він придбав нові, однак у таких вбраннях Андрій вже світився раніше.

Сама Пренткович вибачилася за чоловіка на Мальдівах. Вона назвала це рішення імпульсивним і необдуманим, а також зізналася, що вони не усвідомлювали наслідків цих дій.

Фото: Таня Пренткович