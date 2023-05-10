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Музика

Майже половина українців відмовилася від російської музики після 24 лютого

10 Травня 2023, 16:02
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Музика
Джерело: Unsplash

Українці масово відмовилися від російської музики на тлі повномасштабного вторгнення РФ. Також більшість використовує в побуті рідну мову, відмовившись від російської.

Такого висновку дійшли в Gradus Research, провівши дослідження всередині нашого суспільства наприкінці квітня.

Так, якщо до 24 лютого 2022 року 56% опитаних українців розмовляли російською мовою, то зараз рідною мовою розмовляють 61%. Примітно, що найсильніше зміни спостерігаються на Півдні України та в Києві, а також на східному напрямку.

Найчастіше відмовляються від російської молоді українці віком 18-24 роки, а також люди віком 55-60 років.

Із музикою ситуація ще більш кардинальна – від такого контенту з РФ відмовилися 45% опитаних, а 20% із загального числа не слухали й до повномасштабного вторгнення.

Слухають російську музику і спонсорують ракетні обстріли тільки 7% опитаних українців.

Нагадаємо, що раніше глава Мінцифри Михайло Федоров закликав компанії Apple, Spotify і YouTube заблокувати російську музику. Виручка з прослуховувань такого контенту на платформах йде на допомогу армії РФ, яка вбиває мирних жителів і знищує міста в Україні ракетними обстрілами.

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