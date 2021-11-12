Російський хіп-хоп-виконавець Oxxxymiron випустив альбом Смутное время, який виявився мікстейпом із 36 раніше випущених композицій.

Серед треків виявились і зовсім старі композиції музиканта, випущені в період із 2014 до 2016 року. Серед нових – Колесо, Мох, Цунамі та Організація.

Крім того, 1 листопада Oxxxymiron представив свій новий 10-хвилинний трек вперше за чотири роки Кто убил Марка?, однак до збірки пісень він так і не увійшов, хоч шанувальники музиканта дуже на це чекали.

Реліз пісні Цунами відбувся 5 листопада, а трек Организация та кліп до нього шанувальники Oxxxymiron побачили 8 листопада.

Фанати Oxxxymiron двояко поставилися до його нової роботи, оскільки всі чекали на нові треки.

Ненавиджу мікстейпи.

Як грамотно нас обдурили.

Дякую, зустрінемося знову через шість років.

Це жарт такий?

Розчарування року.

Дуже смішно, а тепер можна альбом із новими треками?

Де нові пісні?

Розходимося.

Усі ці треки ми вже чули раніше.

Шість років чекав, а ти старі пісні просто міксуєш.

Психанув так психанув.

Знущаєшся?

Усіх обхитрив і переграв. – Пишуть користувачі мережі.

Варто зазначити, це вже не перший мікстейп виконавця. У 2012 та 2013 роках він презентував miXXXtape I та miXXXtape II: Долгий путь домой.