Російський хіп-хоп-виконавець Oxxxymiron випустив альбом Смутное время, який виявився мікстейпом із 36 раніше випущених композицій.
Серед треків виявились і зовсім старі композиції музиканта, випущені в період із 2014 до 2016 року. Серед нових – Колесо, Мох, Цунамі та Організація.
Крім того, 1 листопада Oxxxymiron представив свій новий 10-хвилинний трек вперше за чотири роки Кто убил Марка?, однак до збірки пісень він так і не увійшов, хоч шанувальники музиканта дуже на це чекали.
Реліз пісні Цунами відбувся 5 листопада, а трек Организация та кліп до нього шанувальники Oxxxymiron побачили 8 листопада.
Фанати Oxxxymiron двояко поставилися до його нової роботи, оскільки всі чекали на нові треки.
- Ненавиджу мікстейпи.
- Як грамотно нас обдурили.
- Дякую, зустрінемося знову через шість років.
- Це жарт такий?
- Розчарування року.
- Дуже смішно, а тепер можна альбом із новими треками?
- Де нові пісні?
- Розходимося.
- Усі ці треки ми вже чули раніше.
- Шість років чекав, а ти старі пісні просто міксуєш.
- Психанув так психанув.
- Знущаєшся?
- Усіх обхитрив і переграв. – Пишуть користувачі мережі.
Варто зазначити, це вже не перший мікстейп виконавця. У 2012 та 2013 роках він презентував miXXXtape I та miXXXtape II: Долгий путь домой.