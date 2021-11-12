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Музика

Майже 40 пісень: Oxxxymiron випустив перший за 6 років альбом

12 Листопада 2021, 12:22
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Майже 40 пісень: Oxxxymiron випустив перший за 6 років альбом
Джерело: Depositphotos

Російський хіп-хоп-виконавець Oxxxymiron випустив альбом Смутное время, який виявився мікстейпом із 36 раніше випущених композицій.

Серед треків виявились і зовсім старі композиції музиканта, випущені в період із 2014 до 2016 року. Серед нових – Колесо, Мох, Цунамі та Організація.

Крім того, 1 листопада Oxxxymiron представив свій новий 10-хвилинний трек вперше за чотири роки Кто убил Марка?, однак до збірки пісень він так і не увійшов, хоч шанувальники музиканта дуже на це чекали.

Реліз пісні Цунами відбувся 5 листопада, а трек Организация та кліп до нього шанувальники Oxxxymiron побачили 8 листопада.

Фанати Oxxxymiron двояко поставилися до його нової роботи, оскільки всі чекали на нові треки.

  • Ненавиджу мікстейпи.
  • Як грамотно нас обдурили.
  • Дякую, зустрінемося знову через шість років.
  • Це жарт такий?
  • Розчарування року.
  • Дуже смішно, а тепер можна альбом із новими треками?
  • Де нові пісні?
  • Розходимося.
  • Усі ці треки ми вже чули раніше.
  • Шість років чекав, а ти старі пісні просто міксуєш.
  • Психанув так психанув.
  • Знущаєшся?
  • Усіх обхитрив і переграв. – Пишуть користувачі мережі.

Варто зазначити, це вже не перший мікстейп виконавця. У 2012 та 2013 роках він презентував miXXXtape I та miXXXtape II: Долгий путь домой.

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Теги
Музичний альбом , прем'єра
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