Канадський співак Джастін Бібер продав права на всі свої пісні до 2022 року. За свою працю артист отримав $200 млн.

Відомо, що творчість викупила компанія Hipgnosis Songs Capital, і за ці гроші вона також отримує хіти Бібера, зокрема Baby та Sorry.

В останні роки продаж прав на свою творчість стає тенденцією – багато музикантів обмінюють свою працю на одноразову велику оплату. Однак рішення часто стосується артистів з великим кар’єрним досвідом.

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Тепер Hipgnosis отримуватиме гроші щоразу, коли пісні Бібера виконуватимуться публічно. Загалом до списку входять 290 треків.

– Вплив Джастіна Бібера на світову культуру за останні 14 років справді був значним, – заявив засновник Hipgnosis Мерк Меркуріадіс.

За останні два роки права на свою музику продали й інші легенди – Боб Ділан та Брюс Спрінгстін. Угода з Sony збагатила Ділана на 500 млн.

Наприкінці травня 2022 року Джастін Тімберлейк продав свої пісні за $100 млн. У список увійшло 200 пісень артиста, а за угоду відповідає компанія Hipgnosis Song Management.