Співак Артем Пивоваров та реп-виконавиця Alyona Alyona представили спільну роботу Люлі-люлі на поезію Пантелеймона Куліша. Артисти презентували не тільки пісню, але й відеороботу до неї.

Нову роботу зірки представили в рамках культурного проєкту Твої вірші, мої ноти. У відео можна розгледіти стан самотності. Alyona Alyona блукає у своїх думах, переходячи від однієї згадки до іншої, ніби з кімнати в кімнату.

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Артем Пивоваров – споглядач-мандрівець, а природа виступає у вигляді чистої світлої думки, за якою він так уважно спостерігає. Зрештою, всі ми мандрівники, що літають у власних думках і прагнуть так чи інакше заповнити душевну порожнечу.

– Робота Люлі-люлі відображає внутрішній світ людини, яку охопили почуття самотності та відчуження. У цьому стані наразі перебуває ледь не кожен українець… У такі моменти вмикається захисна реакція: хочеться закрити своє серце та загубитися у спогадах. Часом дійсно треба усамітнитися, відновити внутрішню енергію та сили, щоб згодом продовжити заповнювати соти пам’яті подіями, до яких захочеться повертатися, – каже Артем.

Alyona Alyona додає, що часто невдачі, розчарування та біль змушують наше серце закритися і більше нікому не довіряти.

– Коли самотність заповнює все навколо і починає давити – ми шукаємо трохи спокою та натхнення для того, щоб перезавантажитися і знову бути відкритими для нового. Взявши за основу вірш Куліша, цей момент відчаю, кожен з нас трансформував його з крапки в кому, бо ми віримо, що світло все ж переможе темряву, – зазначила реп-виконавиця.