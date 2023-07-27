27 липня в Україні відзначають День медика. Безумовно, кожен із нас розуміє важливість людей цієї професії. Медичні працівники, без перебільшення, – герої нашого часу. Хтось із них перебуває на передовій, хтось – у тилу, але всіх їх об’єднує шляхетна і відповідальна справа – боротьба за життя і здоров’я українців.

Зірки шоу-бізнесу вітають із Днем медика 2023 усіх, хто причетний до цієї сфери.

Співачка Злата Огнєвіч розповіла, що її ранок 27 липня почався з лікарні, оскільки вона приїхала привітати медичних працівників з їхнім святом.

Також вона зазначила, що її тато безпосередньо пов’язаний із цією сферою, він багатьом урятував життя і продовжує це робити.

– Скільком пораненим допоміг, врятував, багато зворушливих історій розповідає… Навантаження шалене, тож я вдячна кожному лікарю, який не шкодує своїх сил, щоб допомогти іншим. Шана, повага, низький уклін, – сказала Злата.

Привітала з Днем медика і телеведуча Леся Нікітюк, оприлюднивши в Instagram фото квітів.

– З Днем медичного працівника, дорогі наші медики! Дякую, що рятуєте життя, – написала Леся.

Лідер гурту Антитіла Тарас Тополя оприлюднив фото з побратимами. Він та інші учасники колективу, а саме Сергій Вусик і Дмитро Жолудь, служили в ТрО як бойові медики. У серпні 2021 року Антитіла відкомандирували до Києва з передової.

– З днем медичного працівника і працівниці, – підписав Тополя фото.

Акторка Ксенія Мішина поділилася відео президента України Володимира Зеленського, в якому він вітає всіх медичних працівників.

– Люди заради людей… Зі святом, наші рятувальники, наші лікарі, – написала артистка.

Зазначимо, в 2023 році День медичного працівника в Україні вперше відзначають 27 липня. Раніше свято припадало на третю неділю червня, проте 13 червня Володимир Зеленський підписав новий указ про зміну дати святкування.