Соліст OneRepublic Раян Теддер збирається виступити в Росії. Гурт підтримує Україну, але співак уже має свої плани щодо виступів, чим спровокував справжній скандал.

Артист опублікував у Twitter думки про те, що після закінчення війни OneRepublic знову виступить перед росіянами, оскільки їм “довелося скасувати свої концерти у РФ минулого року”.

Своїми словами він викликав справжній шквал критики у свій бік – артистові нагадали, що війна триває на території України, де росіяни просто зараз знищують міста і вбивають мирних жителів щоденними обстрілами та штурмом.

Через деякий час Теддер видалив свою публікацію, і опублікував новий пост. У ньому він заявив, що завжди будуть незадоволені його словами, і не залежить від чужих думок.

Reason I left Twitter in the first place years ago…. Regardless your opinion or statement – half the people hate it, half love it, no matter what your intentions you’re asking for hate. Bye.

— Ryan Tedder (@RyanTedder) June 24, 2023