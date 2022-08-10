Люди хором кликали Басю і несли валідол: Олена Фроляк розповіла про домашню улюбленицю

Війна – складне випробування не тільки для нас, а й для наших улюбленців. Шеф-редакторка Фактів ICTV Олена Фроляк поділася щемливою історію, пов’язаною з кішкою її мами.

На початку повномасштабної війни родина ведучої поїхала на Івано-Франківщину, де пробула місяць. Фроляк згадує, їхня евакуація до Косова тривала 36 годин – затор тягнувся на 50 км. Тоді за 20 хвилин уночі вдавалося проїхати лише на півметра.

– Мамина кішка Бася, нажахана цією нескінченною поїздкою, зробила три спроби втекти з машини і третя їй таки вдалася. Ніч, траса, ланцюг автівок, ви б бачили цю картину – пасажири із сусідніх машин хором кликали її: “Бася, Бася”. Виносили Валідол, світили фонариками, що тільки не робили… Але вона була дуже налякана і виснажена… Словом, ми її не змогли зловити та мама проплакала за нею ще довго, – розповідає ведуча.

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Серце Олени та її мами у такий складний момент зігріває ще одна домашня улюблениця – собачка Нора. Ведуча зізнається, у них навіть є дві спільні пристрасті – плавання і ритуал ранкової кави.