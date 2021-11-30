30 листопада в Україні відзначають 70 років із дня народження національної легенди Назарія Яремчука. Його вважають одним із засновників української естради. У 2021 році Яремчуку присвоїли звання Героя України.

Усе почалося з того, що Назарій приходив подивитися на репетиції ВІА Смерічка у Вижницькому будинку культури, яким керував Левко Дутковський. Керівник ансамблю помітив постійного відвідувача та запропонував його співати. Згодом на Яремчука чекала ще одна доленосна зустріч. Йдеться про тоді ще молодого композитора та студента медінституту Володимира Івасюка.

Першу значну порцію слави Яремчук отримав після знімань у музичній картині Червона рута. Він виконав пісні Дутковського Незрівнянний світ краси та Якщо мине любов.

Всенародна любов до Назарія прийшла після композицій Червона рута та Водограй.

У 1970-х, виступаючи в складі ВІА Смерічка, співаючи пісні своїх друзів-композиторів Івасюка та Дутковського, виступаючи в дуеті з Василем Зінкевичем, Назарій Яремчук закладав основи української популярної пісні.

У 80-х він уже співав як сольний виконавець. Крім того, у ті часи Яремчук створив справжній образ ліричного героя.

Ба більше, жінки з усієї країни вбачали в ньому секс-символ. Миловида зовнішність, мелодійні пісні, в яких прославляються найкращі людські риси, стильні образи – це те, перед чим дівчата не могли встояти.

Також було навіть зафіксовано певну моду на ім’я Назарій серед новонароджених діток.

Попри те, що для тих часів він був іконою стилю, Назарій рідко замислювався над образами. Його цікавила лише музика.

Ба більше, Яремчук був людиною з великим серцем та сильним характером. Чого лише варті його виступи в Афганістані перед солдатами. У 1986 році після Чорнобильської катастрофи артист тричі побував у 30-кілометровій зоні відчуження. Там він давав концерти перед ліквідаторами.

Назарій Яремчук був надбанням не лише України, а й всього СРСР. Про це свідчить його спів у рамках XXII Олімпійських ігор у Москві. Крім того, він брав участь і в закордонних заходах. Тут варто зауважити, що Радянський Союз не завжди охоче випускав своїх митців за кордон.

Коли загинув композитор Володимир Івасюк, то Назарій був одним із перших, хто приїхав до Львова на похорон. Тут варто зробити екскурс в історію. Радянська влада приписала Івасюку самогубство. Мовляв, повісився в лісі. Проте у 2019 році цю версію спростували експерти з Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Неофіційна версія свідчить про те, що КДБ намагався завербувати Івасюка, а той ніяк не погоджувався. Так чи ні, але радянським правоохоронцям довелося доволі вміло маскувати вбивство на самогубство відомої особистості.

Відвідини похорону Івасюка могли коштувати Яремчуку кар’єри, репутації, а знаючи методи радянської влади, і спокійного життя. Траурна колона починалася з великого вінка, який Яремчук ніс із Левком Дутковським.

На жаль, 30 червня 1995 року життя Назарія Яремчука забрав рак. Він помер у Чернівцях, де його поховали на центральному кладовищі.

70 років із дня народження Назарія Яремчука в Україні святкуватимуть на державному рівні.

На честь знаменної дати планується мультимедійний проект – Re:Яремчук. В рамках проекту буде презентовано документальний фільм про Назарія, унікальна марка від Укрпошти, а також на стадії активної підготовки перебуває триб’ют-альбом. Пісні Яремчука виконають відомі українські артисти. Це будуть не просто кавер-версії, а нове прочитання легендарних треків.