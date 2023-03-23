Учені розшифрували ДНК німецького композитора Людвіга ван Бетховена. Однак причина смерті все ще залишається невідомою.

Вченим вдалося дізнатися більше про легендарну особистість завдяки дослідженню пучка волосся, який був зрізаний на смертному одрі Людвіга.

– Ми впевнено склали карту приблизно двох третин його геному, – заявив провідний автор дослідження та аспірант Кембриджського університету Трістан Бегг.

Як відомо, Бетховен почав втрачати слух у 20 років, а також страждав від нападів блювоти та діареї – такі проблеми зі здоров’ям спостерігалися до кінця життя.

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Геном композитора показав, що у нього була генетична схильність до захворювань печінки, зокрема був гепатит Б.

– Ми бачимо дуже значний фактор ризику захворювання печінки. На це вплинула пристрасть до алкоголю, – додав Трістан.

Записи композитора в останні 10 років життя показали, що він полюбляв вживати міцний алкоголь. Щоправда, про кількість випитого спиртного вчені не можуть розповісти.