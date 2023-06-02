Подружжя Євген Кот і Наталія Татарінцева розповіли, скільки грошей витрачають на місяць під час повномасштабної війни.

Зізнаються, люблять смачно, а головне – правильно поїсти, тож більшість коштів іде саме на їжу.

– Ми любимо якісні продукти, але я не можу сказати, що це багато грошей. Я не люблю міф про те, що здорова їжа – дорога. Ми відмовляємося від певних груп продуктів і купуємо те, що буде якісно для нашого тіла, – каже чотириразова чемпіонка світу з полденсу та професійна тренерка Наталія Татарінцева.

Загалом подружжя витрачає на місяць десь $1 тис., однак і самі точної суми не знають. Хореограф Євген Кот каже, що також якась частина йде на комунальні послуги, однак у них будинок доволі економний.

– Нещодавно рахував, що за рік у середньому електроенергія виходить 300 грн, газ десь 1 000-1 200 грн, трохи вода, але каналізація в нас своя. Здебільшого продукти, ми дійсно багато чого не їмо, наприклад, солодке, – наголосив Кот.

Додають, на тому, що інші можуть витрачатися, вони навпаки економлять, купуючи їжу, яка приносить користь.

Фото: Євген Кот