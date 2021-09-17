Український співак Dzidzio (справжнє ім’я – Михайло Хома) розповів, чи вільно його серце зараз.

За словами музиканта, він наразі один. А про примирення з його екс-дружиною, виконавицею Slavia (справжнє ім’я Ярослава) немає й мови.

– Ми одне одного любимо та поважаємо – це найголовніше. Я ніде нічого поганого про Ярославу не говорив, і говорити не буду, – сказав артист.

Домисли про можливе примирення екс-коханих з’явилися після того, як Dzidzio придбав нову квартиру в Києві та поділився цим в Instagram.

Справа в тому, що Slavia неоднозначно прокоментувала публікацію Михайла, подякувавши йому за покупку.

Шанувальники співака не зрозуміли коментаря Ярослави та сприйняли його як можливе возз’єднання пари.

– Я закохалася в це місце з першого погляду. Дякую, Михайло, що здійснив мою мрію, – написала Slavia.

Dzidzio в свою чергу зазначив, що це місце дуже пасує Ярославі. Також він повідомив, що віддає цю квартиру їй.

У квітні 2021 року стало відомо, що Slavia та Dzidzio розлучаються. Про це артист повідомив в одній з телепередач, після цього Ярослава підтвердила його слова.

Дещо згодом Slavia зізналася, що не знала про те, що її чоловік заявить на всю країну про розірвання їхнього шлюбу, не попередивши її. Крім того, співачка розповіла і те, що відбувся суд по їхній справі, однак вона про це дізналася зі ЗМІ.