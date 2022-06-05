Любові Успенській загрожує до п’яти років в’язниці за побиття собаки

Російській співачці Любові Успенській загрожує від трьох до п’яти років в’язниці за статтею про жорстоке поводження з тваринами.

За даними росЗМІ, 30 травня артистка накинулася на собаку своєї сусідки, дизайнера Юлії Райської. Крім цього, вона влаштувала словесну перепалку з власницею тварини, яка згодом звернулася до адвоката Олександра Добровінського, щоб покарати Успенську через суд.

– Я довго чекала – раптом людина одумається. І доведеться вирішити питання по-сусідськи. Тепер ми хочемо тільки справедливості і вирішення питання за законом, – сказала Юлія.

Правозахисник зазначив, якщо Успенську визнають винною у суді, то вона може сісти за ґрати на декілька років за статтею про жорсткое поводження з тваринами.

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– Мої клієнти хочуть, щоб усе було за законом. А згідно із законом може загрожувати від 3 до 5 років позбавлення волі. Щоб відомі люди не забували, що перед законом усі рівні, – заявив адвокат.

Зазначимо, що Успенській нібито здалося, що щеня французького бульдога хотів вкусити її йоркширського тер’єра.

Співачка погналася за ним, забігла в чужий двір, там лежала старенька собачка, яку та почала бити рукояткою повідця. Днями стало відомо, що постраждала тварина після побиття потребує операції. Згодом у мережі з’явився ролик, на якому Успенська погрожує власниці пса.