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Персони

Любові Успенській загрожує до п’яти років в’язниці за побиття собаки

5 Червня 2022, 12:38
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Любові Успенській загрожує до п’яти років в’язниці за побиття собаки

Російській співачці Любові Успенській загрожує від трьох до п’яти років в’язниці за статтею про жорстоке поводження з тваринами.

За даними росЗМІ, 30 травня артистка накинулася на собаку своєї сусідки, дизайнера Юлії Райської. Крім цього, вона влаштувала словесну перепалку з власницею тварини, яка згодом звернулася до адвоката Олександра Добровінського, щоб покарати Успенську через суд.

– Я довго чекала – раптом людина одумається. І доведеться вирішити питання по-сусідськи. Тепер ми хочемо тільки справедливості і вирішення питання за законом, – сказала Юлія.

Правозахисник зазначив, якщо Успенську визнають винною у суді, то вона може сісти за ґрати на декілька років за статтею про жорсткое поводження з тваринами.

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– Мої клієнти хочуть, щоб усе було за законом. А згідно із законом може загрожувати від 3 до 5 років позбавлення волі. Щоб відомі люди не забували, що перед законом усі рівні, – заявив адвокат.

Зазначимо, що Успенській нібито здалося, що щеня французького бульдога хотів вкусити її йоркширського тер’єра.

Співачка погналася за ним, забігла в чужий двір, там лежала старенька собачка, яку та почала бити рукояткою повідця. Днями стало відомо, що постраждала тварина після побиття потребує операції. Згодом у мережі з’явився ролик, на якому Успенська погрожує власниці пса.

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