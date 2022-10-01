Телеведучий СТБ Григорій Решетнік прокоментував перенесення романтичного реаліті Холостяк 12. Його прем’єра повинна була відбутися спочатку в березні, а потім 30 вересня.

В Instagram Григорій поділився відео зі зйомок, а також зазначив, що глядачі обов’язково побачать 12 сезон Холостяка з Алексом Топольським.

– Складний, емоційний день… Ми вже вдруге переносимо прем’єру Холостяка, але ми обов’язково його покажемо… І Україна обов’язково переможе, – написав Решетнік.

У коментарях думки користувачів розділилися, хтось вважає, що проєкт зараз необхідний, оскільки потрібно відволікатися, хтось же впевнений – не час для нього.

Зараз дивляться

Холостяк обов’язково відбудеться, адже любов завжди актуальна!

Шкода. Так чекали, щоб хоч на кілька годин відволіктися від жахів, що відбуваються.

Давайте вже того Холостяка, треба хоч щось, щоб остаточно не втратити залишки глузду.

Не час для цього шоу.

Дуже шкода, але зараз дійсно час не для шоу!

Кому не цікаво, нехай не дивляться, а я дуже чекала на Холостяка, щоб хоч трохи відволіктися від того, що діється в країні!

Я думаю, що у воєнний час не повинно бути розважальних програм. – Пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, прем’єру Холостяка 12 вдруге перенесли. Цього разу причина виробнича. Глядачі побачать проєкт у жовтні.