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Любов завжди актуальна! Решетнік прокоментував перенесення Холостяка 12

1 Жовтня 2022, 12:55
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Любов завжди актуальна! Решетнік прокоментував перенесення Холостяка 12
Джерело: Григорій Решетнік

Телеведучий СТБ Григорій Решетнік прокоментував перенесення романтичного реаліті Холостяк 12. Його прем’єра повинна була відбутися спочатку в березні, а потім 30 вересня.

В Instagram Григорій поділився відео зі зйомок, а також зазначив, що глядачі обов’язково побачать 12 сезон Холостяка з Алексом Топольським.

– Складний, емоційний день… Ми вже вдруге переносимо прем’єру Холостяка, але ми обов’язково його покажемо… І Україна обов’язково переможе, – написав Решетнік.

У коментарях думки користувачів розділилися, хтось вважає, що проєкт зараз необхідний, оскільки потрібно відволікатися, хтось же впевнений – не час для нього.

Зараз дивляться
  • Холостяк обов’язково відбудеться, адже любов завжди актуальна!
  • Шкода. Так чекали, щоб хоч на кілька годин відволіктися від жахів, що відбуваються.
  • Давайте вже того Холостяка, треба хоч щось, щоб остаточно не втратити залишки глузду.
  • Не час для цього шоу.
  • Дуже шкода, але зараз дійсно час не для шоу!
  • Кому не цікаво, нехай не дивляться, а я дуже чекала на Холостяка, щоб хоч трохи відволіктися від того, що діється в країні!
  • Я думаю, що у воєнний час не повинно бути розважальних програм. – Пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, прем’єру Холостяка 12 вдруге перенесли. Цього разу причина виробнича. Глядачі побачать проєкт у жовтні.

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Теги
Алекс Топольський Григорій Решетнік Холостяк
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