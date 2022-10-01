Телеведучий СТБ Григорій Решетнік прокоментував перенесення романтичного реаліті Холостяк 12. Його прем’єра повинна була відбутися спочатку в березні, а потім 30 вересня.
В Instagram Григорій поділився відео зі зйомок, а також зазначив, що глядачі обов’язково побачать 12 сезон Холостяка з Алексом Топольським.
– Складний, емоційний день… Ми вже вдруге переносимо прем’єру Холостяка, але ми обов’язково його покажемо… І Україна обов’язково переможе, – написав Решетнік.
У коментарях думки користувачів розділилися, хтось вважає, що проєкт зараз необхідний, оскільки потрібно відволікатися, хтось же впевнений – не час для нього.
Зараз дивляться
- Холостяк обов’язково відбудеться, адже любов завжди актуальна!
- Шкода. Так чекали, щоб хоч на кілька годин відволіктися від жахів, що відбуваються.
- Давайте вже того Холостяка, треба хоч щось, щоб остаточно не втратити залишки глузду.
- Не час для цього шоу.
- Дуже шкода, але зараз дійсно час не для шоу!
- Кому не цікаво, нехай не дивляться, а я дуже чекала на Холостяка, щоб хоч трохи відволіктися від того, що діється в країні!
- Я думаю, що у воєнний час не повинно бути розважальних програм. – Пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, прем’єру Холостяка 12 вдруге перенесли. Цього разу причина виробнича. Глядачі побачать проєкт у жовтні.