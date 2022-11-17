Любов до кіно та гангстерів зробили його легендою. Знакові фільми Скорсезе

Мартін Скорсезе змінив кінематограф, заново винайшов гангстерське кіно та зробив насильство на екрані – мистецтвом. А ще дав поштовх для кар’єри Роберта де Ніро та розкрив амплуа Леонардо Ді Капріо.

Сьогодні, 17 листопада, одному з найвпливовіших режисерів сучасності виповнюється 80 років.

Мало хто знає, що корінний житель Нью-Йорка з окулярами у виразній оправі спершу хотів стати священником, але його вигнали з єзуїтської школи. Тоді він став вивчати кінематографію в Нью-Йоркському університеті та поступово прокладати шлях до Голлівуду.

Зараз дивляться

Його роботи часто схвалювали критики, хоч вони не завжди мали успіх у прокаті. Так сталося з його першим та єдиним мюзиклом Нью-Йорк, Нью-Йорк (1977) з Де Ніро та Лайзою Міннеллі. Через абсолютний провал стрічки Скорсезе навіть впав у депресію та став вживати наркотики.

Але вже наступна його стрічка Скажений бик взяла дві статуетки Оскар. Загалом фільмографія Скорсезе у світовому прокаті зібрала понад $2,1 млрд. Режисер дев’ять разів номінувався на Оскар у категорії Найкраща режисура, але отримав статуетку лише у 2007 році за фільм Відступники.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Martin Scorsese (@martinscorsese_)

Цікавість до світу мафії та гангстерів у режисера з дитинства, коли він жив у нью-йоркському кварталі Маленька Італія. В різноманітних інтерв’ю він розповідав, що не лише боявся гангстерів-сусідів, але й захоплювався ними.

Його гангстерське кіно є протилежністю елегантності Хрещеного батька або безумству, як у картині Обличчя зі шрамом. Світи у стрічках Скорсезе зображені суворими та жорстокими, де не можна сховати потворність за поверхневим гламуром. Його мафіозна трилогія Злі вулиці (1973), Круті хлопці (1990) та Казино (1995) – вже у категорії вічної класики кіно.

Факти ICTV розповідають про п’ять знакових фільмів Мартіна Скорсезе.

Круті хлопці (1990)

Роберт Де Ніро, Джо Пеші та Мартін Скорсезе створили захопливу та вогняну річ. Адаптація науково-дослідницького роману Ніколаса Піледжі розповідає про злет і падіння спільника мафії Генрі Гілла, його друзів і родини між 1950-ми і 1970-ми роками.

У картині також знялися Рей Ліотта, Лорейн Бракко та Пол Сорвіно.

Цей фільм називають вершиною кар’єри Скорсезе та одним із найкращих в історії кіно. А роботи Пеші та Де Ніро – надзвичайними досягненнями в кіноакторській майстерності. Картина славиться й чудовими діалогами, створюючи динамічну історію, яку доповнює майстерна операторська робота та виняткова музика.

Таксист (1976)

Фільм розповідає про ветерана війни у В’єтнамі, який страждає від хронічного безсоння та влаштовується нічним таксистом у Нью-Йорку. Ветерана-соціопата Тревіса Бікла зіграв Роберт Де Ніро. Також у картині задіяні Джоді Фостер, Сібілл Шеперд та Гарві Кейтель.

Між романтикою та насильством режисер у Таксисті створює портрет людини, яка потребує терапії. Адже через власне спотворене сприйняття світу герой вірить, що суспільство можна очистити за допомогою простої жорстокості та зосередженості.

Скорсезе створив трилер, який показує людину, яка намагається позбавити своє місто від злочинності та корупції, де за демократією ховається жорстокість.

Відступники (2006)

З усіх створених Скорсезе фільмів саме за цей режисер отримав свого першого Оскара. Це блискучий кримінальний трилер, у якому він зобразив гангстерський світ без страху чи провини.

Стрічка розповідає історію поліцейського з Південного Бостона, який під прикриттям проникає в організацію ватажка банди. У стрічці зіграли: Леонардо Ді Капріо, Джейк Ніколсон, Марк Волберг, Метт Деймон, Віра Фарміга, Мартін Шин, Алек Болдуїн.

Відступники – це захоплива гра кота та мишки, в якій Ді Капріо та Деймон змагаються зокрема у напруженій битві розумів. Завдяки захопливій розповіді та блискучій грі всього акторського складу, Відступники продовжують тенденцію Скорсезе знімати принаймні один кіношедевр на десятиліття.

Хранитель часу (2011)

Цей фільм Скорсезе має одну основну відмінність – він не жорстокий, у ньому немає криміналу, і він більше нагадує сімейне кіно.

Це історія хлопчика, який потоваришував з одним із найвидатніших кінорежисерів кінця XIX – початку XX століття Жоржем Мельєсом та відкрив таємницю минулого свого батька.

Цей фільм нагадує любовний лист до старого кіно, а ще він здобув чималий успіх, отримавши позитивні відгуки та п’ять статуеток Оскар.

Скажений бик (1980)

Ще одна з найкращих робіт митця та, можливо, найкраща акторська робота Роберта Де Ніро, яка принесла йому Оскар.

Це блискучий байопік, який виділяється серед більшості фільмів жанру спортивної драми. Картина розповідає про життя італійсько-американського боксера, який виступає у середній вазі Джейка Ламотта.

Психологічні та сексуальні комплекси він виплескує на боксерському ринзі, але його саморуйнівна лють та насильство руйнують його стосунки з дружиною та родиною. Допомагає Джейку боротися з внутрішніми демонами його брат та менеджер, якого зіграв неперевершений Джо Пеші.