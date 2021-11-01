Британський співак Ед Ширан у дитинстві сумнівався у своїй сексуальній орієнтації.

У голландському подкасті Man, Man, Man Ед Ширан зізнався, що має багато жіночих рис та захоплень. Наприклад, він любить музичний театр, поп-музику та Брітні Спірс.

– У мене багато типово жіночних рис, так багато, що раніше я думав, а чи не гей я? Я люблю те, що зазвичай подобається жінкам: музичний театр, поп-музику, Брітні Спірс, – поділився артист.

Ед Ширан додав, що ніколи не вважав себе мужнім.

– Моя чоловіча сторона, ймовірно, зводиться до того, щоб пити пиво і дивитися футбол. Я не дуже мужній хлопець. Наприклад, я не фанат автомобілів. Мені подобаються гарні машини, але це, мабуть, все, – поділився Ед Ширан.

За словами артиста, його сприйняття життя дуже змінилося після того, як він зустрів свою дружину – Черрі Сіборн.

Пара вперше познайомилася під час навчання у середній школі. Взимку 2019 року вони зіграли весілля, а минулого літа на світ з’явилася їхня донька – Ліра.

Нещодавно зірка серіалу Доктор Хаус Кел Пенн здійснив камінг-аут. 44-річний артист зізнався, що перебуває у стосунках з чоловіком вже більше 11 років.

У наступному році він планує одружитися зі своїм обранцем Джошем.