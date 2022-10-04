Український фестиваль класичної музики LvivMozArt та Міжнародний фонд Mozarteum представляють прем’єру документального фільму Lviv – Salzburg: Mozart for Solidarity.

Пріоритетом фестивалю є зміцнення міжнародних культурних зв’язків та обмінів між Україною та Західною Європою. У 2022 році, коли народ України опинився в новій реальності повномасштабної війни, це прагнення стало ще сильнішим.

У Зальцбурзі зустрілися вісім відомих українських митців. Натхненні, мабуть, найвідомішим композитором усіх часів Вольфгангом Амадеєм Моцартом, вони зібралися на оригінальних місцях роботи музичного генія, щоб поговорити про свій досвід, силу солідарності та музику.

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Проєкт Львів – Зальцбург: Моцарт для солідарності пов’язаний із особистістю Франца Ксавера Моцарта та жінок із його близького оточення у Львові. У музичному фільмі глядачі чують особливий репертуар, створений 180-200 років тому.

Ці твори вперше прозвучали в історичних місцях і на оригінальних інструментах родини Моцартів у Зальцбурзі. Використовувалися дорогоцінні оригінальні інструменти Вольфганга Амадея Моцарта: його скрипка та фортепіано.

У програмі твори Франца Ксавера Моцарта та його учениці Юлії фон Кавалькабо. Також прозвучать твори сучасних українських композиторів Богдана Сегіна та Валентина Сильвестрова.

У проєкті візьмуть участь всесвітньо відомі українські митці, серед яких – засновниця фестивалю LvivMozArt і диригентка Оксана Линів, піаніст Антоній Баришевський, скрипаль Андрій Мурза, сопрано Юлія Ткаченко та інші.

Важливою частиною проєкту є благодійність: LvivMozArt закликає збирати пожертви на підтримку реконструкції Харківського університету мистецтв, постраждалого від російського вторгнення.

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