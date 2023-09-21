Перша леді України Олена Зеленська завітала до Метрополітен-музею в Нью-Йорку. Для відвідин вона підібрала елегантний образ: сірий костюм-трійку, чорні гостроносі туфлі, мʼякі локони та стримані прикраси.

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В одній з найвідоміших галерей США зберігається й експонується шедевральне полотно Архіпа Куїнджі Захід сонця над Дніпром. Митець народився в Маріуполі в 1841 році. У місті до повномасштабного вторгення російської армії працював його музей, що окупанти пограбували та знищили.

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– Була щаслива побачити цю роботу особисто, відвідавши Метрополітен-музей під час візиту на 78-му сесію Генасамблеї ООН. Незабаром для всіх українських відвідувачів музей у межах кампанії МЕТ говорить українською запустить україномовні аудіокоментарі до своїх експонатів, – повідомила Олена Зеленська.

Нині українські аудіогіди діють у провідних світових памʼятках. Загалом вони працюють майже у семи десятках музеях та визначних місцях близько пів сотні країн, уточнила перша леді.