2021 рік для музики можна називати відлигою через те, що завдяки вакцинації потроху стали дозволяти масові заходи. Також артисти почали активно викочувати все, що написали на карантині.

Зокрема, українські артисти потішили низкою крутих кліпів. На жаль, далеко не всі гідні роботи змогли залетіти у тренди YouTube, але є топ-15 кліпів, які зібрали мільйонні перегляди. До речі, нижче ми наводитимемо дані переглядів станом на 20 грудня.

На першому місці рейтингу Світлана Лобода, яка у 2021 році, хоча й зі скандалом, однак таки повернулася на українську сцену. Вона і сольники відіграла, і інтерв’ю нашим журналістам дала, і навіть трек українською записала. Так би мовити, усіляко пробувала втиснутися в новий соціальний ліфт. І недарма, адже її кліп на пісню Родной зібрав 86 млн переглядів.

1. Loboda – Родной (86 017 359)

Одразу за нею йде Макс Барських та його колаборація зі співачкою Zivert – Bestseller, яка зібрала 42 млн переглядів. Загалом 2021 рік для кар’єри Барських досить переломний, адже альбом вийшов успішним, одразу три кліпи подолали позначку у 5 млн переглядів, а 2022-го він поїде в тур до США.

2. Макс Барських і Zivert – Bestseller (42 403 906)

На третьому місці розташувалася співачка Настя Каменських із кліпом на трек Красное вино.

3. Настя Каменських – Красное вино (25 772 444)

А ось на четвертій позиції знову Макс Барських зі своєю піснею Just Fly.

4. Макс Барських – Just F ly (20 526 725)

П’яте місце забирає Тіна Кароль із кліпом на трек Скандал, який перезапустив образ співачки. Зухвала, сексуальна, впевнена у собі – таку ліричну героїню побачили її шанувальники. І мабуть, вона їм дуже сподобалася, тому що ролик уже зібрав майже 20 млн переглядів.

5. Тіна Кароль – Скандал (19 392 522)

Також слухачам дуже сподобалися запальні танці Артема Пивоварова на підборах та у сукні. Недарма артист стукотів підборами, адже кліп на трек Рандеву зібрав понад 16 млн переглядів.

6. Артем Пивоваров – Рандеву (16 519 780)

Також у YouTube добре зібрав дебютний сингл молодого артиста Wellboy.

7. Wellboy – Гуси (15 889 961)

8. Loboda – Allo (13 591 279)

9. Go-A – Шум (10 856 330)

10. Слава Камінська – Слава Богу (8 199 769)

11. Олександр Пономарьов, Dzidzio, Артем Пивоваров, Alekseev – Чому (7 676 837)

12. Monatik – Jomo (7 420 511)

13. Kazka – М’ята (7 477 124)

14. Тіна Кароль – Красиво (6 399 956)

15. Grosu – Малиновые губы (5 505 486)

Загалом рейтинг має такий вигляд. Здебільшого прослідковуються дві тенденції – українцям подобаються яскраві кліпи (сюжет не має великого значення) та російськомовні треки. Проте приємно бачити, що досить авторські пісні також залітають у тренди, як-то у Wellboy. А ось кліп гурту Go-A, здається, подобається більше іноземцям, аніж співвітчизникам.

Проте 2021 року вийшло багато кліпів, які не зібрали велику кількість переглядів з різних причин. Наприклад, кінематографічний ролик від гурту The Hardkiss на пісню Сестра. Тому Факти ICTV обрали три крутих кліпи, які не зібрали поки що великої кількості переглядів.

1. The Hardkiss – Сестра