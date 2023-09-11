Українська блогерка та учасниця реаліті Пара на мільйон на Новому Каналі Анастасія Талпа зіграла розкішне весілля під Києвом. Весілля з коханим Богданом Скальницьким відбулося 8 вересня – знаменитість показала, як пройшов захід.

Так, церемонія відбулася в одному із заміських комплексів, куди були запрошені друзі по обидва боки, а також зірки і блогери – наприклад, учасниця реаліті Пара на мільйон Елізабет.

Дівчина в соцмережах показала свій поцілунок під вінцем, свій весільний образ із шикарним букетом з білих троянд, обручку і виступи зірок. Для молодят виступали Анна Трінчер, гурт ТІК, а також Wellboy.

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Лімузин у подарунок та $5 тис. для ЗСУ: блогер Анастасія Талпа зіграла розкішне весілля / 5 зображень

Не обійшли стороною і питання про подарунки – молода сім’я отримала багато незвичайних презентів. Наприклад, друг пари і відомий блогер Денис Повєткін вручив їм ключі від купленого лімузина. Весілля не обійшлося і без допомоги ЗСУ – один із гостей зробив пожертву в розмірі $5 тис.

Відомо, що це вже друге за рахунком весілля для Анастасії – перший її шлюб був із бізнесменом Дмитром Талпою, в якому в них з’явилася дочка. До речі, тепер блогер взяла прізвище чоловіка і змінила підписи в соцмережах.

На початку вересня в Україні було ще одне гучне весілля – Олексій Суровцев зіграв весілля зі своєю ексдружиною Ксенією. Пара також влаштувала церемонію в заміському комплексі під Києвом, де тішили друзів.