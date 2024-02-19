Блогерка Даша Квіткова показалася в сльозах. Річ у тім, що їй необхідно знайти нову сім’ю для свого чотирилапого улюбленця – кота Каспера.

Даша Квіткова шукає нову сім’ю своєму коту

В Instagram-stories Даша розповіла, що проплакала всі вихідні. Очевидно, в її сина Лева почалася алергія, а тому Квіткова змушена віддати свого кота іншим людям.

– Люблю цих двох разом. Але лікар дав настанову, тому зараз Каспер перебуває на перетримці в клініці, поки я йому шукаю хороші руки, – повідомила Даша.

Блогерка попросила підписників не писати їй, оскільки віддасть Каспера тільки знайомим з метою його безпеки.