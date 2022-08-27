Українська акторка Ольга Сумська прокоментувала свою участь у спектаклі російського режисера. Зірка заявила, що у виступах будуть лише актори з України та Латвії, а частину коштів віддадуть ЗСУ.

На тлі анонсу вистав по Європі, Сумська нарвалася на хейт з боку користувачів мереж.

Артистка вирішила не приховувати своїх емоцій – її дуже розлютив скандал навколо неї, якого можна було уникнути. Так, Ольгу звинувачували у співпраці з російським режисером Валерієм Беляковичем, який ставив виставу. Як виявилося, він помер ще 2016 року. Зірка додала, що навіть не була знайома з ним особисто.

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– Отже, почну спочатку… Виставу було поставлено 2003 року – 19 років тому. Я репетирувала спектакль з відео та зіграла вперше свою прем’єру в рідній Ялті – це було незабутньо, – зізналася Сумська.

Актриса заявила, що продюсери з Європи запропонували тур великими містами – частина зароблених коштів піде ЗСУ. До колективу приєднається актор із Прибалтики Івар Калниньш, який із першого дня засуджує війну в Україні.

– Ганьба тим, хто пише, що ми їдемо з російськими колегами! Брехня! Їдуть виключно українські актори разом із Іваром. Він ще не вивчив українську, але обіцяє. У Європі є люди, які не знають української, тому ми її поставили мовою оригіналу – в Україні вистави будуть лише нашою мовою, – додала Ольга.

Артистка повідомила, що в її бік та її близьких летіли “найстрашніші слова”. Сумська закінчила своє звернення до хейтерів своїми словами.

– Жовч плюють ті, хто нічого не робить, а нам своє робити… Працювати, боротися за перемогу та підтримувати ЗСУ, – додала зірка.

Донька Ольги Сумської, як і раніше, проживає в Росії, навіть після початку повномасштабної війни. Артистка розповіла, що підтримує з нею зв’язок і щодня їй розповідає про те, що відбувається в українських містах.