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Леся Нікітюк покрасувалася у традиційному гуцульському вбранні: навчили в’язати намітку

9 Січня 2023, 16:07
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Никитюк

Телеведуча Леся Нікітюк відзначила Різдво на Івано-Франківщині та приміряла традиційне гуцульське вбрання. Зірка показала, як правильно в’язати традиційний для заміжніх українок головний убір – намітку.

Своїми фото ведуча поділилася у Instagram.

Відомо, що Леся провела в Косові не лише Різдво, а й Святвечір. Традиційно ці свята відзначають 6 та 7 січня.

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Так, на знімках видно, що Нікітюк приміряла на собі традиційне гуцульське вбрання – лляну сорочку, а також довгу спідницю з червоною плахтою. Поверх сорочки у неї кептар – це традиційний жилет з хутра, прикрашений різним орнаментом.

Не обійшлося і без згарди – це традиційна прикраса на шию, в якій обов’язковим атрибутом є кілька хрестиків.

Голова також не залишилася голою – артистка показала, як правильно в’язати намітку. Це традиційний головний убір, який одягали лише одружені українки. Його використовували як оберіг.

Нещодавно ведучий на СТБ Григорій Решетник заінтригував фотографією з Лесею Нікітюк та співаком Shumei.

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