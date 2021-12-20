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Леонардо Ді Капріо кинувся в крижану воду, щоб врятувати собак

20 Грудня 2021, 19:58
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Леонардо Ді Капріо кинувся в крижану воду, щоб врятувати собак
Джерело: Depositphotos

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо стрибнув у крижану воду, щоб урятувати двох своїх хаскі під час знімання фільму Не дивись вгору.

Його колега за фільмом, актриса Дженніфер Лоуренс зазначила, що спочатку впав один собака, Лео кинувся за ним. А слідом за ними і другий собака стрибнув у воду.

– Щойно він виштовхнув одного собаку зі ставка, інший стрибнув, – поділилася Лоуренс.

Врешті вони всі опинилися у воді.

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Оскароносний актор сказав, що його собаки не розуміли концепції замерзлого озера через те, що вони живуть у Каліфорнії.

31-річна Лоуренс пожартувала про те, що сталося потім, сказавши: Я впевнена, що у всіх у вас є питання. Так, він одразу ж роздягнувся в машині.

Леонардо Ді Капріо врятував цих хаскі у 2020 році. З того моменту вони мешкають разом з актором.

До речі, раніше Лео врятував людину з води. У 2019 році він стрибнув у воду, щоб витягти чоловіка, який впав за борт яхти.

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Джерело
PageSix
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