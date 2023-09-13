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Легкого коду і теплої кави: привітання з Днем програміста в листівках

13 Вересня 2023, 07:33
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ноутбук
Джерело: Unsplash

День програміста в Україні щороку відзначають 13 вересня, що припадає на середу. Утім, від початку повномасштабного вторгнення частина IT-спільноти хоче змінити дату, щоб не відзначати свято в один день із Росією.

Цього дня варто привітати всіх тих, хто знає всі хитрощі та секрети роботи застосунків, сайтів і цифрового світу загалом. Без них уявити сучасний віртуальний світ неможливо – під кнопками, сторінками і текстами ховаються тисячі команд, завдяки яким усі сервіси працюють.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем програміста в листівках, які піднімуть настрій і розвеселять у цю осінню пору.

Зараз дивляться

День програміста День програміста День програміста День програміста День програміста

Примітно, що дату 13 вересня вибрали не просто так – це 256 день у році. Число 256 – це максимальна кількість символів, яку можна записатися в одному байті.

І хоча вересень у самому розпалі, зовсім скоро настане жовтень. Середина осені принесе нам безліч свят, і деякі з них відзначатимуть за новими датами. Наприклад, на 1 число припадає Покров і День захисників і захисниць України. Ознайомитися з повним календарем свят жовтня 2023 можна на Фактах ICTV.

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