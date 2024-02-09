Співачка Анна Трінчер розкритикувала українців за кордоном. Артистка зазначила, що не ставить усіх під одну гребінку, оскільки таке враження в неї сталося саме під час відпочинку на Балі.

Анна Трінчер показала розмову з росіянином на Балі

В Instagram-stories співачка опублікувала уривок розмови з громадянином країни-агресора. З відео стало зрозуміло, що його здивувала категорична позиція Анни до росіян. Зокрема, чоловік каже, що Анна дозволила йому зрозуміти справжній настрій українців, оскільки в тих, хто на Балі, такого немає.

– Вони не в контексті, вони не бачать смертей, вони не збирають хлопцям на машини, не ховають своїх братів на руках, яких убивають. До побачення, – лаконічно відповіла йому Трінчер.

Згодом співачка додала, що українці за кордоном легітимізують росіян.

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– Вони з ними спілкуються, працюють, дружать, сплять, будують стосунки, а після повернення додому отримують російські ракети у свої будинки, – наголосила Анна.

Також артистка зауважила, що не хотіла образити усвідомлених українців за кордоном, адже багато хто має чітку громадянську позицію.

– Але, на жаль, на Балі таких більшість… Практично всі, – підсумувала Трінчер.