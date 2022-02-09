Українська співачка Ані Лорак, яка проживає та будує кар’єру в Росії, знялася у відвертій сукні.

Артистка поділилася фото в Instagram. На знімку вона зображена в довгій червоній велюровій сукні з розрізом до талії на одному боці. Волосся виконавиці гладко зачесане, а на обличчя нанесений макіяж.

– Усе змінюється на краще, коли ти дозволяєш собі діяти та береш відповідальність за своє життя, – підписала фото Ані Лорак.

Шанувальники артистки оцінили її нове фото, зазначивши, що червоний колір їй личить.

Це пожежа!

Яка розкішна. Статуетка!

Червоний колір вам дуже личить… Богиня!

Ваша краса зводить із розуму!

Який розкішний образ.

Леді в червоному.

Червоний колір точно ваш. Дуже вам личить. Колір кохання.

Вогняна красуня.

Неможлива красуня.

Яка гарна ніжка.

Ну просто як Дженніфер Лопес.

Казкова квітка.

Очей не можна відвести!

Стегна вогонь.

Гарно і чудово, але складається враження, що більше нема чим взяти. Це мій погляд, – пишуть у коментарях Ані Лорак.

Нагадаємо, що цього року відбудуться концерти Ані Лорак в Україні. Так, вона анонсувала додатковий виступ у Харкові з програмою The Best.

Артистка сказала, що новина про її тур викликала великий ажіотаж серед шанувальників, тому було ухвалено рішення додати ще концерт.