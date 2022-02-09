Українська співачка Ані Лорак, яка проживає та будує кар’єру в Росії, знялася у відвертій сукні.
Артистка поділилася фото в Instagram. На знімку вона зображена в довгій червоній велюровій сукні з розрізом до талії на одному боці. Волосся виконавиці гладко зачесане, а на обличчя нанесений макіяж.
– Усе змінюється на краще, коли ти дозволяєш собі діяти та береш відповідальність за своє життя, – підписала фото Ані Лорак.
Шанувальники артистки оцінили її нове фото, зазначивши, що червоний колір їй личить.
- Це пожежа!
- Яка розкішна. Статуетка!
- Червоний колір вам дуже личить… Богиня!
- Ваша краса зводить із розуму!
- Який розкішний образ.
- Леді в червоному.
- Червоний колір точно ваш. Дуже вам личить. Колір кохання.
- Вогняна красуня.
- Неможлива красуня.
- Яка гарна ніжка.
- Ну просто як Дженніфер Лопес.
- Казкова квітка.
- Очей не можна відвести!
- Стегна вогонь.
- Гарно і чудово, але складається враження, що більше нема чим взяти. Це мій погляд, – пишуть у коментарях Ані Лорак.
Нагадаємо, що цього року відбудуться концерти Ані Лорак в Україні. Так, вона анонсувала додатковий виступ у Харкові з програмою The Best.
Артистка сказала, що новина про її тур викликала великий ажіотаж серед шанувальників, тому було ухвалено рішення додати ще концерт.