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Леді в червоному: Ані Лорак зачарувала шанувальників фото в сукні з розрізом до талії

9 Лютого 2022, 09:57
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ані Лорак
Джерело: Ані Лорак

Українська співачка Ані Лорак, яка проживає та будує кар’єру в Росії, знялася у відвертій сукні.

Артистка поділилася фото в Instagram. На знімку вона зображена в довгій червоній велюровій сукні з розрізом до талії на одному боці. Волосся виконавиці гладко зачесане, а на обличчя нанесений макіяж.

– Усе змінюється на краще, коли ти дозволяєш собі діяти та береш відповідальність за своє життя, – підписала фото Ані Лорак.

Шанувальники артистки оцінили її нове фото, зазначивши, що червоний колір їй личить.

  • Це пожежа!
  • Яка розкішна. Статуетка!
  • Червоний колір вам дуже личить… Богиня!
  • Ваша краса зводить із розуму!
  • Який розкішний образ.
  • Леді в червоному.
  • Червоний колір точно ваш. Дуже вам личить. Колір кохання.
  • Вогняна красуня.
  • Неможлива красуня.
  • Яка гарна ніжка.
  • Ну просто як Дженніфер Лопес.
  • Казкова квітка.
  • Очей не можна відвести!
  • Стегна вогонь.
  • Гарно і чудово, але складається враження, що більше нема чим взяти. Це мій погляд, – пишуть у коментарях Ані Лорак.
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Нагадаємо, що цього року відбудуться концерти Ані Лорак в Україні. Так, вона анонсувала додатковий виступ у Харкові з програмою The Best.

Артистка сказала, що новина про її тур викликала великий ажіотаж серед шанувальників, тому було ухвалено рішення додати ще концерт.

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