Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Персони

Леді Гага кинулася на допомогу фотографу, який упав на червоній доріжці Оскара 2023

13 Березня 2023, 03:40
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Леди Гага Оскар 2023
Джерело: Getty Images

Американська співачка Леді Гага зупинилася на червоній доріжці 95-ої церемонії нагородження премії Оскар, щоб допомогти фотографу, який впав.

Так, ідучи доріжкою кінопремії, Гага помітила, як один із фотографів падає. Виконавиця зупинилася, повернулася до нього і допомогла чоловікові піднятися.

Зараз дивляться

Варто зазначити, що у фотографа була розгублена реакція, вочевидь він не очікував, що йому допоможе саме зірка.

Нагадаємо, композиція Леді Гаги Hold my Hand із кінофільму Топ Ган: Меверік претендує на нагороду в номінації найкраща оригінальна пісня.

Читайте також:
Оскар 2023 вбранняПристрасна сукня Делевінь чи відверта Ріанни: найкращі вбрання на Оскарі 2023 (голосування)

Теги
Леді Гага Оскар
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь