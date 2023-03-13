Американська співачка Леді Гага зупинилася на червоній доріжці 95-ої церемонії нагородження премії Оскар, щоб допомогти фотографу, який впав.

Так, ідучи доріжкою кінопремії, Гага помітила, як один із фотографів падає. Виконавиця зупинилася, повернулася до нього і допомогла чоловікові піднятися.

#Oscars Lady Gaga ayudando a un fotógrafo que se cayó después de estar fotografiándola en la Champagne Carpet de los #Oscar

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Варто зазначити, що у фотографа була розгублена реакція, вочевидь він не очікував, що йому допоможе саме зірка.

Нагадаємо, композиція Леді Гаги Hold my Hand із кінофільму Топ Ган: Меверік претендує на нагороду в номінації найкраща оригінальна пісня.