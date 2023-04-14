Джо Байден призначив співачку Леді Гагу співголовою Комітету президента США з мистецтва і гуманітарних наук. Артистка консультуватиме Білий дім із питань культурної політики.

Відомо, що також співголовою призначено продюсера кіно і театру Брюса Коена – про це повідомили у Білому домі.

Леді Гага – відзначена нагородами співачка, авторка пісень, акторка і філантропка. На її рахунку – понад 170 млн проданих платівок і 13 Греммі. На сьогодні вона вважається однією з найуспішніших жінок у музиці. Це не перша її робота в політиці – раніше вона подорожувала з Байденом у межах кампанії з боротьби із сексуальними домаганнями в університетських містечках.

Сам Комітет бере свій початок ще 1982 року – тоді його створив Рональд Рейган для консультації Білого дому – йдеться про культурні питання, на які відповідали президенту та керівникам державних фондів.

Байден відновив колегіальний орган у вересні 2022 року – до цього Комітет розпустили 2017 року, коли члени подали у відставку на тлі кампанії Трампа 2017 року.

Нагадаємо, що термін правління глави США вже добігає кінця. Утім, Байден планує балотуватися на другий термін. Щоправда, офіційно президент не поспішає про це оголошувати через низку причин.