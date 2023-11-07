Ведучий Анатолій Анатоліч провів захід у США російською та відповів хейтерам щодо “язика”. Подія мала благодійний характер, на чому сам артист акцентує увагу.

Так, у мережі з’явилося відео, де Анатоліч зі сцени розмовляє російською. Як виявилося, це був благодійний захід Big Money Forum – одна з чотирьох подій, які вів український шоумен у США.

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– Кошти з івенту йшли в United24. Я вів українською, англійською і деякі речі, на прохання організаторів, дублював російською, оскільки в залі були казахи, молдавани, латиші, естонці і навіть білоруси. Можливо, були навіть колишні росіяни, які зараз вважаються американцями, – заявив Анатоліч.

Шоумен додав, що кожен із гостей заходу знає, що білет перетворюється на донат на дрони для українських військових. Та й сам артист про це заявляв російською мовою.

– Якщо ви тут включаєте режим Фаріон, то вам не до мене, – вважає Анатоліч.

І поки деякі українські зірки активно допомагають нашій армії коштами, інші веселяться разом із росіянами. На початку листопада стало відомо, що Потап засвітився з росіянами в Дубаї, де він відпочивав у дорогому ресторані. Він спостерігав, як шеф-кухар готує вишукані страви для гостей.