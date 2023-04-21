Співачка Надя Дорофєєва показала, як її привітав коханий, ресторатор Михайло Кацурін із 33-річчям. 21 квітня зірка святкує день народження.

Так, обранець виконавиці вирішив її потішити вже з самого ранку і приніс букет квітів просто в ліжко.

– Квіточка народилася, – написав Кацурін на фото.

Надя також показала, що, крім букета квітів, отримала від Михайла дорогий подарунок. Вона оприлюднила фото, на якому красується червона коробочка бордового кольору від ювелірного бренду Cartier. Яку саме прикрасу ресторатор подарував, Дорофєєва залишила в таємниці.

На початку квітня Надя Дорофєєва засвітила каблучку на безіменному пальці. Тоді уважні шанувальники запідозрили, що ресторатор міг зробити їй пропозицію.