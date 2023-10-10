На концерті гурту Антитіла в Чикаго сталася зворушлива історія з воїном ЗСУ Сергієм Райляном. На аукціоні купили його берет за $20 тис. і повернули назад.

Воїн 79 ОДШБР, який захищав нашу країну в багатьох гарячих точках, втратив зір і ноги на передовій. Нині захисник перебуває на лікуванні та реабілітації у США, де й відвідав концерт Антитіл.

Зі сцени Сергій розповів, що його врятувала волонтерська аптечка, за допомогою якої побратими стабілізували військового. А тому він хоче, щоб таких було більше на фронті.

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– У мене було повністю переламане обличчя, очні ямки, ніс, верхня і нижня щелепа, двічі хребет, уламок потрапив мені в живіт і пробив легеню, таз у двох місцях. Але завдяки тій аптечці, яку зібрали мені волонтери, хлопці мене стабілізували і довезли. Завдяки цій аптечці в моєї матері залишився син, у сестер – брат, а в дружини – чоловік, – сказав військовий.

Опісля він віддав найцінніший елемент своєї форми – берет, зазначивши, що якщо за допомогою нього вдасться врятувати хоч одне життя, він буде радий.

Один із глядачів придбав берет за $20 тис., але не став забирати собі його як пам’ять.

– Я готовий віддати це назад у руки власника. Це дорога річ для нього, нехай у нього вона буде. Нехай його всі аптечки допомагають побратимам. А це має залишатися в нього, – сказав українець, який купив берет.

Українців вразив такий вчинок, багато хто зазначає, що він довів їх до сліз.

Плачу. Це неймовірно.

У мене сльози, емоції зашкалюють.

Сильно… Дуже дякую цьому захиснику України! Велике дякую благодійнику! Велике дякую Антитілам! Дякую кожному за підтримку України.

Бракує слів.

До сліз, – пишуть у коментарях під відео.

До слова, на сьогодні разом із United Help Ukraine, українською громадою в Чикаго, а також з іноземцями, які відвідали концерт Антитіл, вдалося зібрати $49 тис. тільки на аукціонах. Це 980 якісних аптечок.