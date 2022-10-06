Вранці, 6 жовтня, російські окупанти обстріляли Запоріжжя, завдавши сім ракетних ударів по житлових багатоповерхових будинках. Необдумані й незрозумілі дії армії кривавого диктатора вражають весь світ, проте найбільше болить в українців за своїх співгромадян.

Зірки вітчизняного шоу-бізнесу вже відреагували на трагедію, висловивши свій жаль.

Телеведуча Леся Нікітюк оприлюднила фото палаючого Запоріжжя, лаконічно написавши – Боже. Артистка додала емодзі у вигляді розбитого серця.

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Ведучий Андрій Бєдняков зробив колаж зі зруйнованих будинків.

– Сім ракет по Запоріжжю. Вранці, – написав він.

Модельний скаут Сергій Нікітюк зробив репост картинки, де зображені руки і свічка. Також на ній слова Ліни Костенко – Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра – ви.

Ведуча Маша Єфросиніна наголосила, що це ще один теракт, який здійснила РФ.

– Сім ракет по цивільних будинках у Запоріжжі. Вночі! Багато людей зараз під руїнами, – додала Маша.

Співачка Надя Дорофєєва зазначила, що Запоріжжя – велике українське місто, і звернулася до американського мільярдера Ілона Маска, який останнім часом вражає своїми висловлюваннями щодо війни.

– Як же вони заї**ли. Як тобі таке, Ілоне Маск?…Запоріжжя… Тиждень тому один обраний президент без референдуму приєднав до своєї країни, а сьогодні (як і весь час до цього) гатить на світанку своїми бомбами, – наголосила виконавиця.

Співачка Наталя Могилевська також оприлюднила фото руїн будинку, який ще вчора був цілим.

– Запоріжжя. 06.10, – лаконічно написала артистка.

Виконавиця Джамала також не залишилася осторонь, зазначивши, що її очі повні сліз.

– Росія продовжує нападати на цивільну інфраструктуру. Запоріжжя зараз, – написала вона.

Співачка Тіна Кароль оприлюднила фото наслідків ракетного удару, наголосивши, що в цей час люди просто спали, однак у РФ свої плани.

Виконавиця Настя Каменських зазначила, що є поранені й загиблі.

– Центр Запоріжжя. Мирні будівлі… Це тероризм, – написала артистка.

Музичний продюсер Потап сказав, що РФ ніколи нас не переможе.

– Це Свята війна, за кожного невинного, за кожного, хто постраждав, за кожне забране життя. Ми вас будемо знищувати на всіх фронтах, – гнівно написав шоумен.

Сьогодні, 6 жовтня, 225-й день повномасштабної війни з РФ. Понад сім місяців українці героїчно захищають свої території, протистоять ворогу і дають серйозну відсіч. Зазнаючи поразок на фронті, російські окупанти зганяють свою злість на мирному населенні України.

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