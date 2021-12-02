Куди б не заглянув – чиєсь обличчя чи мікрофон стирчить: як у кіно знімають сцени 18+

Особливе місце у кінематографії займають еротичні сцени. Буває так, що на цьому будуються цілі картини, зокрема, 50 відтінків сірого, Ніфоманка, Після.

Проте знімання подібних сцен далекі від романтики, ба більше, пристрасті та кохання.

У коментарі Фактам ICTV акторка та продюсер Олена Лавренюк, яка зіграла головну роль у серіалі Кава з кардамоном, зізналася, що постільні сцени – це найдискомфортніші зйомки.

– Це не можна назвати комфортним, тому що над тобою висить дуже багато людей, куди б ти не заглянув – чиєсь обличчя виглядає або стирчить мікрофон. Це все дискомфортно. Найдискомфортніше, що можна знімати – це інтимні сцени, – зауважила Лавренюк.

Акторка знає, про що говорить, тому що в новому костюмованому серіалі Кава з кардамоном, що вийде на СТБ 20 грудня, є багато досить відвертих сцен.

Хоча в Україні такі знімання ніяк не регламентуються. Наприклад, після низки скандалів у кіно та активності руху MeToo у Британії Професійна асоціація режисерів опублікувала правила зйомки оголених та сексуальних сцен у кіно. Перелік із 96 пунктів підтримали експерти в галузі кіно та оргкомітет премії BAFTA. Особливо це корисно молодим акторам, які можуть піти на деякі провокації з боку режисера, і погодитися на те, про що згодом пошкодують.

Так, заборонено змушувати акторів роздягатися на пробах. Максимум це має відбуватися у купальнику чи білизні. Однак роздягання потрібно обговорити щонайменше за 48 годин до проб.

Також на зйомки у постільних сценах усі учасники мають надати свої письмові згоди.

Звичайно, під час таких зйомок актори не роздягаються повністю. Для цього реквізитори придумали просто безліч прийомів. Наприклад, спеціальна білизна, тканинні чи силіконові підкладки. Також буває, що запрошують дублерів, які за фігурою підходять.

Із кумедних прикладів – зйомки фільму Любов та сигарети. Тоді режисер Джон Тортурро посадив акторку Кейт Вінслет на гімнастичний м’яч, на якому вона імітувала рухи під час сексу. Все було добре, але в останній момент акторка втратила рівновагу та впала на реквізитора, який їй допомагав.

Проте бувають сцени, коли актору справді доводиться роздягнутися.

Олена Лавренюк розповіла, що у рамках українського кінематографу це прописується у контрактах. Якщо вже на знімальному майданчику режисер хоче щось змінити чи додати, то це відбувається винятково за згодою актора та інших учасників сцени.

– У нас теж все прописується в контрактах. Це все обговорюється з актором, і він або погоджується на деякі речі, або не погоджується. Це все проговорено в документах, договорах, – зазначила акторка та продюсер.

Продюсер та актор Олексій Гладушевський, зі свого боку, зазначив, що українському кіно необхідні деякі законодавчі ініціативи, які б захищали акторів. У цей момент у країні заснували Гільдію акторів.

Гладушевський зараз виступає продюсером фільму Мій юний принц, в якому буде досить багато відвертих сцен.

– Ми до них дуже відповідально підходимо. Зокрема, співпрацюватимемо з акторською гільдією, яка нещодавно утворилася. Її заснували: юрист Влад Білоцький та акторка Альона Курта. Ось і це надзвичайно серйозна історія. Там основні акценти робитимуться на захист акторів та акторок від сексуальних домагань, – розповів Гладушевський.

Гільдія планує регламентувати підготовку актора та акторки до знімань, що має прописуватися у договорах. Також буде блок, присвячений заборонам під час знімання інтимних сцен.

– Бо іноді буває, що домовилися про одне, а потім на майданчику інше. Це все складна робота психологів, акторів, режисерів, продюсерів. Я дуже радий, що з’явилися люди, які саме зайнялися чітко цим питанням, – зазначив Олексій Гладушевський.