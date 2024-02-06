Акторка Ксенія Мішина постала перед шанувальниками в образі блакитноокої білявки. Підписники гадають, чи дійсно Ксенія пофарбувалася, чи все ж таки приміряла перуку.
Ксенія Мішина перетворилася на білявку
На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала відео з миттєвою трансформацією образу. Спочатку акторка зʼявляється у сірому худі, чорних окулярах та зі звичним кольором волосся. Потім Мішина різким рухом знімає окуляри, і фоловери бачать вже білявку з блакитними очима у сукні глибокого синього кольору зі срібним серцем на грудях.
– Я теж не очікувала. Як вам? – поцікавилася зірка у шанувальників.
Реакція мережі на перевтілення Ксенії Мішиної
Думки підписників розділилися, але в цілому новий лук їм сподобався. Також коментатори дійшли висновку, що на кардинальні зміни артистка не наважилася, а просто вдягнула перуку. Дехто побачив у новому образі схожість із голлівудськмими зірками.
- Марго Роббі.
- Гарна перука. Схожа на Меган Фокс.
- Темною краще.
- Розкішний лук! Але вам будь-який колір пасує.
- Оу! Барбі!
- Наша Beyoncе.
- Боже, Ксеніє, ви нереальна.