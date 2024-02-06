Акторка Ксенія Мішина постала перед шанувальниками в образі блакитноокої білявки. Підписники гадають, чи дійсно Ксенія пофарбувалася, чи все ж таки приміряла перуку.

Ксенія Мішина перетворилася на білявку

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала відео з миттєвою трансформацією образу. Спочатку акторка зʼявляється у сірому худі, чорних окулярах та зі звичним кольором волосся. Потім Мішина різким рухом знімає окуляри, і фоловери бачать вже білявку з блакитними очима у сукні глибокого синього кольору зі срібним серцем на грудях.

– Я теж не очікувала. Як вам? – поцікавилася зірка у шанувальників.

Реакція мережі на перевтілення Ксенії Мішиної

Думки підписників розділилися, але в цілому новий лук їм сподобався. Також коментатори дійшли висновку, що на кардинальні зміни артистка не наважилася, а просто вдягнула перуку. Дехто побачив у новому образі схожість із голлівудськмими зірками.

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