У Instagram встановили новий рекорд за популярністю публікації – його автором виявився футболіст Ліонель Мессі. Йдеться про добірку фото футболіста, де він тримає кубок Чемпіонату світу з футболу.

Так, на публікації Мессі вже понад 58 млн лайків, і цієї кількості вдалося досягти майже за два дні. Варто відзначити, що це абсолютний рекорд – раніше найпопулярнішою публікацією був знімок яйця, який зміг зібрати 42 млн. лайків. Тоді флешмоб підтримали світові зірки, які також реагували на незвичне фото.

Що стосується Мессі, то на його сторінку вже підписано понад 402 млн осіб – після перемоги Аргентини в Чемпіонаті світу з футболу він буде популярним спортсменом і цінним гравцем у будь-якій команді.

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– Мені стільки разів це снилося, я так цього хотів, що й досі не можу повірити. Велике спасибі моїй сім’ї, всім, хто підтримує мене, а також усім, хто вірив у нас, – заявив Ліонель у рекордній публікації.

Проте команда Аргентини також змогла встановити рекорд у чемпіонаті. Альбіселесте заробили п’ять пенальті у семи проведених матчах на ЧС, що стало рекордом для турніру. До сьогодні таким не могла похвалитися жодна збірна світу.