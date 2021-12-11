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Кров з вух йде: як співачка вразила самовпевненістю суддів шоу України має талант

11 Грудня 2021, 19:51
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Кров з вух йде: як співачка вразила самовпевненістю суддів шоу України має талант

На шоу Україна має талант прийшла й вокалістка Олена Чепурна. Вона вважає, що може прикрасити проект, а також хоче особистого визнання.

Альона вже написала дві авторські пісні, зокрема, одну з них почули і судді шоу, хоч вони цьому й не дуже зраділи. Цікаво, що Олена навіть викладає вокал.

Співати вона почала після 30-ти, а до цього викладала в коледжі,  працювала промоутером з вин і сигарет, у кол-центрі, на пошті, займалася мережевим бізнесом. Але потім сказала чоловікові, що займатиметься лише тим, що їй подобається.

Мріє записати альбом, зробити сольний концерт.

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Вокальні дані Олени не викликали захоплення у суддів шоу, тому вони й натиснули три хрести. Сергій Притула натиснув червону кнопку першим, а потім намагався вмовити та інших колег, вигукуючи: Зараз кров із вух піде.

Коли судді озвучували Олені свою критику, вона була категорично з нею не згодна. Тому вона вирішила ще заспівати пару куплетів.

Судді одноголосно зазначили, що Альоні не позичати самовпевненості.

– Вам варто відкривати курси із самовпевненості, але співаєте погано, – зазначив Євген Кот.

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