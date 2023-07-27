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Крістіна Решетнік заявила про вагітність: Діти – це щастя і радість життя

27 Липня 2023, 14:17
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Крістіна Решетнік

Блогер Крістіна Решетнік заявила про вагітність. Дружина ведучого Григорія Решетніка показала зворушливий знімок, де її чоловік цілує її округлений животик.

Так, новиною знаменитість поділилася в Instagram – вона постала перед фанатами в рожевій відвертій сукні в стилі Барбі, та додала, що це не старі знімки, якщо хтось сумнівається.

– Дякую за привітання. Мої фото в стилі Barbie наробили галасу – нас вітали зі США та Європи, моя мама теж про всяк випадок перепитала, чи не старі це фото, – розповіла Крістіна.

Також Решетнік відповіла на запитання фанатів про те, чи чекають вони на дитину.

Решетнік

– Звичайно. Бо діти – це щастя і радість життя, – заявила блогерка.

Нагадаємо, що зараз у Григорія і Крістіни троє синів, а тепер на сім’ю чекає поповнення.

Не тільки українські зірки діляться знімками в очікуванні малюків – Ріанна показалася у відвертій фотосесії на останніх місяцях вагітності. Зірка також уміло прорекламувала свою нову лінійку бренду спідньої білизни. Про вагітність артистки стало відомо ще в лютому 2023 року – це буде вже другий малюк артистки.

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