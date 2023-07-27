Блогер Крістіна Решетнік заявила про вагітність. Дружина ведучого Григорія Решетніка показала зворушливий знімок, де її чоловік цілує її округлений животик.

Так, новиною знаменитість поділилася в Instagram – вона постала перед фанатами в рожевій відвертій сукні в стилі Барбі, та додала, що це не старі знімки, якщо хтось сумнівається.

– Дякую за привітання. Мої фото в стилі Barbie наробили галасу – нас вітали зі США та Європи, моя мама теж про всяк випадок перепитала, чи не старі це фото, – розповіла Крістіна.

Також Решетнік відповіла на запитання фанатів про те, чи чекають вони на дитину.

– Звичайно. Бо діти – це щастя і радість життя, – заявила блогерка.

Нагадаємо, що зараз у Григорія і Крістіни троє синів, а тепер на сім’ю чекає поповнення.

Не тільки українські зірки діляться знімками в очікуванні малюків – Ріанна показалася у відвертій фотосесії на останніх місяцях вагітності. Зірка також уміло прорекламувала свою нову лінійку бренду спідньої білизни. Про вагітність артистки стало відомо ще в лютому 2023 року – це буде вже другий малюк артистки.