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Кріштіану Роналду став першою людиною в Instagram із 500 млн підписників

21 Листопада 2022, 15:38
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Криштиану Роналду
Джерело: Depositphotos

Португальський футболіст Кріштіану Роналду став першою людиною в Instagram із 500 млн підписників. Більше фоловерів тільки в офіційного аккаунта соцмережі – 570 млн.

Криштиану Роналду

Сам же спортсмен підписаний на більш ніж 500 користувачів. Варто зазначити, що свій аккаунт Кріштіану веде активно, регулярно публікуючи фотографії та відео.

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На другому місці наразі після Роналду за кількістю підписників – аргентинський футболіст Ліонель Мессі. За ним стежить 376 млн осіб.

Нагадаємо, у 2021 році Кріштіану став першою людиною з 500 млн підписників у трьох соцмережах – Twitter, Instagram та Facebook. У тому ж році він встановив й інший рекорд – найпопулярніший пост в Instagram.

Тоді спортсмен оголосив про вагітність своєї обраниці Жоржини Родрігес, набравши понад 32 млн лайків.

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Instagram Криштіану Роналду
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