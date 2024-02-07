Продюсер співачки Олі Полякової Михайло Ясинський виправдав поїздку артистки до Москви 2015 року. Шоумен вважає, що і тоді багато хто вірив у швидкий кінець війни.

Як Ясинський виправдав поїздку Полякової до Москви у 2015 році

Так, у нещодавньому інтерв’ю Ясинський поміркував про те, чому українці пробачили Олі Поляковій поїздку до РФ після початку війни 2015 року. Шоумен вважає, що справа не тільки в тому, як зірки поводяться після 2022 року, а й як поводилися раніше.

Наприклад, у перші роки війни з Росією багато хто вважав, що ми дуже скоро переможемо. Що стосується Полякової, то, за словами Михайла, вона принципово не їздила до РФ з 2015 року, дізнавшись про неефективність санкцій проти Росії та підтримку Путіна простими росіянами.

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– Вона утримувала в колі українських інтересів більшість російськомовної аудиторії України. Оля показала, що можна бути успішним російськомовним артистом в Україні і водночас не їхати до Москви. Тут немає гоніння через мову, адже можна спокійно залишатися у своїй країні. Тоді було краще, щоб наші українці слухали своїх російською мовою, ніж росіян, – підсумував Ясинський.

Нагадаємо, що сама артиста на тлі війни активно критикує російських колег. Нещодавно Полякова висміяла “голу” вечірку Івлєєвої, на якій були співаки та інші знаменитості з РФ. Кремль покарав учасників заходу, від чого ситуація стає тільки смішнішою.