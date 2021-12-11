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Кот не всидів не стільці: сонячні діти запалили самбу на шоу Україна має талант

11 Грудня 2021, 20:24
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Кот не всидів не стільці: сонячні діти запалили самбу на шоу Україна має талант

На шоу Україна має талант прийшли сонячні діти Маша та Ваня із Вінниці. Їм по 15 років, вони народилися із синдромом Дауна. У Маші та Вані багато захоплень та хобі, але основне – це танці.

Батьки дітей усіма способами намагаюсь правильно їх соціалізувати. Маша та Ваня займаються різними хобі, ходять до звичайної школи.

Їхній тренер Аліна дуже задоволена дітками, каже, вони дуже старанні. У серпні вони представляли Україну на Чемпіонаті світу в Австрії. Маша також танцює східні танці, вона дворазова чемпіонка Європи.

Це єдина пара в Україні із синдромом Дауна, яка займається професійно бальними танцями. Вони танцюють разом уже чотири роки.

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Суддів сильно зворушив виступ Маші та Вані, які станцювали самбу.

– Мені сподобалося, що ви тримали ритм. Мені до вподоби, що ви посміхалися, а також тримали потрібний настрій для самби, – зазначив Євген Кот.

Потім Євген вийшов до Маші та Вані на сцену, щоб разом потанцювати. 

Пара отримала чотири так від суддів.

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