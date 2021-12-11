На шоу Україна має талант прийшли сонячні діти Маша та Ваня із Вінниці. Їм по 15 років, вони народилися із синдромом Дауна. У Маші та Вані багато захоплень та хобі, але основне – це танці.

Батьки дітей усіма способами намагаюсь правильно їх соціалізувати. Маша та Ваня займаються різними хобі, ходять до звичайної школи.

Їхній тренер Аліна дуже задоволена дітками, каже, вони дуже старанні. У серпні вони представляли Україну на Чемпіонаті світу в Австрії. Маша також танцює східні танці, вона дворазова чемпіонка Європи.

Це єдина пара в Україні із синдромом Дауна, яка займається професійно бальними танцями. Вони танцюють разом уже чотири роки.

Суддів сильно зворушив виступ Маші та Вані, які станцювали самбу.

– Мені сподобалося, що ви тримали ритм. Мені до вподоби, що ви посміхалися, а також тримали потрібний настрій для самби, – зазначив Євген Кот.

Потім Євген вийшов до Маші та Вані на сцену, щоб разом потанцювати.

Пара отримала чотири так від суддів.