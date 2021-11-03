Американський актор Алек Болдвін, який випадково застрелив оператора під час знімання фільму, опублікував у Instagram повідомлення від дизайнера костюмів вестерну Тереси Девіс. Учасниця знімальної команди спростувала чутки про погані умови роботи.

Актор опублікував довге повідомлення за допомогою 7 публікацій в Instagram.

– Я працювала над цим фільмом. Навколо історії з’явилися чутки, що знімальна команда працювала понаднормово в небезпечних умовах, але це неправда. Ми ніколи не працювали більше 12 годин на день, і та злощасна робоча зміна не стала винятком, – заявила Тереса.

Члени знімальної групи почали говорити про погані умови на знімальному майданчику після інциденту.

У повідомленні жінки також зазначається, що команді виділили номери в готелях, але вони не влаштували деяких учасників у плані комфорту, а не безпеки.

Девіс також прокоментувала повідомлення про те, що 24-річна зброярка Ханна Гутьєррес-Рід була недосвідченою. Тереза ​​зазначила, що Ханна мала належну кваліфікацію для роботи на знімальному майданчику.

– Зброяр вчився у відомого майстра і кілька місяців тому обіймав ту саму посаду в тому ж фільмі. Чи була вона найдосвідченішою людиною? Ні. Чи була її кваліфікація типовою для початківця у цій професії? Так, – написала вона.

Девіс також додала, що сердиться на Дейва Холла, помічника режисера, який вручив Болдвіну пістолет, але звинувачень в ігноруванні безпеки від неї не надходило.

Нагадаємо, 22 жовтня стало відомо, що Алек Болдвін застрелив оператора Галину Гатчінс, а також поранив режисера Джоела Соуза під час знімання фільму Іржа.

Зброя хоч і справжня, але її мали зарядити холостими патронами. Раніше колега Галини Гатчинс звинуватив продюсерів стрічки в халатності, нібито ті найняли не професіоналів. Він заявив, що на знімальному майданчику за зброю відповідала 24-річна дівчина.