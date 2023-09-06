Переможниця Місіс Світу 2023 з України Ірина Безсмертна потрапила в скандал. На конкурсі краси в Маямі (США) вона трималася за руки з росіянкою.

Так, у конкурсі брали участь сотні претенденток, до п’ятірки найкращих потрапила уродженка Херсона і дві росіянки, одну з яких – Анастасію Машкіну – Безсмертна тримала за руки під час оголошення результатів.

Варто зазначити, що Ірина на Міссіс Світу 2023 представляла не Україну, а США, проте позиціонувала себе саме як українка, а також демонструвала наш державний прапор.

Очевидно, що Безсмертна вже давно живе в США, але згадувати рідну країну не забуває.

– Головна корона наша! Я неймовірна горда бути українкою, яка представляє США на світовому рівні і завоювати головну корону! Дуже символічно – у День прапора України і напередодні Дня Незалежності! У вирішальну мить я дивилася на українські прапори, що розвиваються, у перших рядах – це гріло моє серце і давало підтримку! Незважаючи на те, де ти опинився, важливо не забувати хто ти і з чого почався твій шлях, – написала вона в Instagram.

Незважаючи на це, позиція Ірини виявляється двоякою, адже, судячи з усього, корона і картинка для неї важливіші, ніж честь. Рукостискання між нашими країнами просто неприпустиме, і добре, що це розуміє багато хто.

Так, наприклад, наприкінці липня фехтувальниця Ольга Харлан відмовилася тиснути руку росіянці на чемпіонаті світу. Спортсменка чітко окреслила свою позицію і не побоялася дискваліфікації.

До слова, після судді не дозволили Харлан вийти на поєдинок проти болгарської фехтувальниці Йоани Ілієвої, проте свою честь і честь своєї країни Ольга чітко позначила.

Фото: Ірина Безсмертна