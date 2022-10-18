Стрімінгова платформа Netflix назвала дату виходу 5-го сезону серіалу Корона. Сезон розповість про коротке життя принцеси Діани, і ще до виходу викликав бурхливі емоції у суспільства.

Так, вихід 5 сезону Корони заплановано на 9 листопада. Крім озвученої дати прем’єри, Netflix також представив нові постери із ключовими героями нового сезону, у тому числі й з принцесою Діаною. Тизер проєкту показали на івенті Netflix, і його можна переглянути у відео нижче з 20:15.

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Нещодавно Netflix також опублікував перші кадри з серіалу, які розкриють частинку подій з п’ятого сезону. На деяких фото можна побачити принцесу Діану на яхті, а також королеву Великої Британії Єлизавету II.

І хоча до виходу серіалу залишилося понад три тижні, довкола проєкта вже крутяться кілька скандалів, і все через події у житті королівської родини.

Так, раніше серіал Корона критикували за знімання на тлі недавньої смерті Єлизавети ІІ. Творців звинуватили у байдужості, але на цьому проблеми не закінчились.

Нещодавно стало відомо, що режисери Корони хочуть зняти останні дні та години життя принцеси Діани, яка загинула в ДТП у Парижі в 1997 році. Після критики з боку суспільства в Netflix відреагували на загальний настрій фанатів і заявили, що сам момент ДТП показувати в серіалі не будуть.