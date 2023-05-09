Loreen зі Швеції виступила на сцені Євробачення 2023 із піснею Tattoo. У мережі обговорюють виступ співачки, якій букмекери з перших днів пророкують перемогу на конкурсі.

Думки шанувальників розділилися: хтось знову бачить Loreen переможницею Євробачення, а хтось не вірить, що вона зможе повторити успіх 2012 року.

Це тупо Міка Ньютон “В плену”!

Плагіат.

Нагадує її минулу пісню.

Лорін дарує емоції Бейонсе, подобається!

Це Loreen! Королева Євробачення. Пісня має сильні вібрації ейфорії. Зрозуміло, чому вона – фаворит.

Не така потужна пісня, як Euphoria. Так сумно.

Швеція була хороша! Голос Loreen був такий гарний!

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Нагадаємо, для Loreen це вже не перше Євробачення. Співачка виборола перемогу для Швеції у 2012 році з піснею Euphoria. Трек досі залишається одним із найпопулярніших хітів за всю історію Євробачення.

Цікаво, що і цього, і минулого разу співачка виходить на сцену одна, не обтяжуючи номер балетом чи зайвими декораціями.

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