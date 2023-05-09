Loreen зі Швеції виступила на сцені Євробачення 2023 із піснею Tattoo. У мережі обговорюють виступ співачки, якій букмекери з перших днів пророкують перемогу на конкурсі.
Думки шанувальників розділилися: хтось знову бачить Loreen переможницею Євробачення, а хтось не вірить, що вона зможе повторити успіх 2012 року.
- Це тупо Міка Ньютон “В плену”!
- Плагіат.
- Нагадує її минулу пісню.
- Лорін дарує емоції Бейонсе, подобається!
- Це Loreen! Королева Євробачення. Пісня має сильні вібрації ейфорії. Зрозуміло, чому вона – фаворит.
- Не така потужна пісня, як Euphoria. Так сумно.
- Швеція була хороша! Голос Loreen був такий гарний!
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Нагадаємо, для Loreen це вже не перше Євробачення. Співачка виборола перемогу для Швеції у 2012 році з піснею Euphoria. Трек досі залишається одним із найпопулярніших хітів за всю історію Євробачення.
Цікаво, що і цього, і минулого разу співачка виходить на сцену одна, не обтяжуючи номер балетом чи зайвими декораціями.