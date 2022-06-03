Королева Великої Британії Єлизавета II пропустить урочисті заходи на честь святкування свого платинового ювілею, які заплановані на суботу, 4 червня.

Про це повідомили у Букінгемському палаці. Варто зазначити, що королева вже вдруге пропускає заходи, присвячені її 70-річчю з дня початку правління.

У п’ятницю, 3 червня, вона відмовилася від участі в службі подяки в соборі Святого Павла. Причиною стало те, що королева зазнала певного дискомфорту під час заходів у перший день святкування.

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– Взявши до уваги поїздку та активність, необхідні для участі, Її Величність з великим небажанням дійшла висновку, що вона не буде присутня, – йдеться у заяві Палацу.

Останніми місяцями у Єлизавети II виникли проблеми з пересуванням, через що вона тепер має користуватися тростиною і відмовлятися від участі у багатьох публічних заходах.

Святкування на честь платинового ювілею пропускає також її середній син принц Ендрю. Напередодні його тест на коронавірус показав позитивний результат.

Раніше ми писали, що до урочистих заходів приєдналися й принц Гаррі та Меган Маркл. Вперше за два роки вони з’явилися на публіці разом з іншими членами королівської родини.

Подружжя приїхало з Каліфорнії. Їх сфотографували на службі подяки у соборі Святого Павла в Лондоні.