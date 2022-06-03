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Королева Єлизавета вдруге пропустить заходи в честь платинового ювілею

3 Червня 2022, 19:38
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
королева Елизавета
Джерело: Getty Images

Королева Великої Британії Єлизавета II пропустить урочисті заходи на честь святкування свого платинового ювілею, які заплановані на суботу, 4 червня.

Про це повідомили у Букінгемському палаці. Варто зазначити, що королева вже вдруге пропускає заходи, присвячені її 70-річчю з дня початку правління.

У п’ятницю, 3 червня, вона відмовилася від участі в службі подяки в соборі Святого Павла. Причиною стало те, що королева зазнала певного дискомфорту під час заходів у перший день святкування.

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– Взявши до уваги поїздку та активність, необхідні для участі, Її Величність з великим небажанням дійшла висновку, що вона не буде присутня, – йдеться у заяві Палацу.

Останніми місяцями у Єлизавети II виникли проблеми з пересуванням, через що вона тепер має користуватися тростиною і відмовлятися від участі у багатьох публічних заходах.

Святкування на честь платинового ювілею пропускає також її середній син принц Ендрю. Напередодні його тест на коронавірус показав позитивний результат.

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Раніше ми писали, що до урочистих заходів приєдналися й принц Гаррі та Меган Маркл. Вперше за два роки вони з’явилися на публіці разом з іншими членами королівської родини.

Подружжя приїхало з Каліфорнії. Їх сфотографували на службі подяки у соборі Святого Павла в Лондоні.

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Королева Єлизавета ІІ
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